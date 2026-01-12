Трамп вновь назвал себя спасителем Североатлантического альянса

Президент США Дональд Трамп в очередной раз выразил уверенность в том, что он является спасителем НАТО.

"Я тот, кто спас НАТО!!!" - указал он в Truth Соц. сети.

Некоторое время назад представители ряда европейских стран из числа союзников Вашингтона по НАТО заявили, что заявления Трампа о планах присоединения Гренландии к США дестабилизируют военный блок и несут угрозу его существованию.

Ранее американский лидер усомнился в готовности союзников по НАТО прийти на помощь США в случае необходимости. Он оставил без прямого ответа просьбу пояснить, устроила ли бы его ситуация, при которой НАТО фактически прекратила бы существовать в случае возможного применения силы Вашингтоном для присоединения к Соединенным Штатам Гренландии. Трамп также заявлял, что он тот, "кто спас НАТО". В связи с этим он напомнил о принятых под его нажимом обязательствах членов альянса нарастить расходы на оборону.