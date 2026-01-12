Власть на Кубе устойчива - политолог
12 января 2026 / 19:02
Ситуация для иранского режима очень опасная. Мнение
12 января 2026 / 18:24
Сирийский режим начинает выдавливать вооруженные отряды курдов
12 января 2026 / 11:36
Общество
NYT считает Киргизию одним из лучших мест для путешествий в 2026 году
12 января 2026 / 19:32
© Михаил Егиков/ ТАСС
Американская газета The New York Times (NYT) добавила горы Тянь-Шань в Киргизии в список лучших направлений для туристических поездок в наступившем году.
Редакторы издания включили Тянь-Шанские горы в Киргизии в ежегодный список "52 места, которые стоит посетить" в связи с открытием последнего участка Кыргызской кочевой тропы общей протяженностью свыше 3 тыс. км летом прошлого года.
Вместе с тем NYT обращает внимание на некоторые живописные достопримечательности в Тянь-Шанских горах, в числе которых бирюзовое озеро Кёль-Суу, караван-сарай Таш-Рабат XV века и национальный парк Саймалуу Таш.
Лучшим временем для туристической поездки газета называет период с июня по сентябрь, так как в эти месяцы для походов доступны большинство горных троп.