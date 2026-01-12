NYT считает Киргизию одним из лучших мест для путешествий в 2026 году

Американская газета The New York Times (NYT) добавила горы Тянь-Шань в Киргизии в список лучших направлений для туристических поездок в наступившем году.

Редакторы издания включили Тянь-Шанские горы в Киргизии в ежегодный список "52 места, которые стоит посетить" в связи с открытием последнего участка Кыргызской кочевой тропы общей протяженностью свыше 3 тыс. км летом прошлого года.

Вместе с тем NYT обращает внимание на некоторые живописные достопримечательности в Тянь-Шанских горах, в числе которых бирюзовое озеро Кёль-Суу, караван-сарай Таш-Рабат XV века и национальный парк Саймалуу Таш.

Лучшим временем для туристической поездки газета называет период с июня по сентябрь, так как в эти месяцы для походов доступны большинство горных троп.