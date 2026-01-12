Президент Кубы заявил, что не находится в диалоге с США

Гавана не ведет переговоры с Вашингтоном, при этом сохраняет готовность к серьезному и ответственному диалогу. Соответствующее сообщение разместил в соцсети X президент Кубы Мигель Диас-Канель.

"У нас нет никаких переговоров с правительством США, за исключением технических контактов в сфере миграции. Мы всегда были готовы вести серьезный и ответственный диалог с различными американскими правительствами, включая нынешнее, на основе суверенного равенства, взаимного уважения, принципов международного права и взаимной выгоды, без вмешательства во внутренние дела и при полном уважении нашей независимости", - указал он.

Диас-Канель также обратил внимание, что применение и последующее ужесточение США блокады Кубы не имеет отношения к кубинцам, которые живут в Соединенных Штатах. По его словам, туда соотечественников привела "провальная политика" Вашингтона, а также положения закона США об изменении статуса для кубинцев, позволявшие им в упрощенном порядке получать американский вид на жительство.

"Сегодня они становятся жертвами изменения миграционной политики и предательства политиков из Майами. Действуют двусторонние миграционные соглашения, которые Куба строго соблюдает", - отметил кубинский лидер.

"История свидетельствует о том, что отношения между США и Кубой, чтобы развиваться, должны основываться на международном праве, а не на враждебности, угрозах и экономическом принуждении", - заключил он.

В минувшее воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что Куба больше не будет получать нефть и деньги из Венесуэлы. Он обвинил Гавану в оказании Каракасу "услуг безопасности". Американский лидер также заявил, что Вашингтон после военной операции США в Венесуэле находится в контакте с руководством Кубы по поводу возможной "сделки".