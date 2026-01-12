В Госдуму внесли проект закона об увеличении надбавки к пенсии с 80 лет

Депутаты от ЛДПР и сенаторы во главе с лидером партии Леонидом Слуцким представили на рассмотрение Госдумы проект закона, увеличивающий надбавку к пенсиям граждан старше 80 лет и инвалидов I группы до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты российского парламента.

"Надбавка на уход" введена в РФ с 2025 года в качестве прямой доплаты к пенсиям после 80 лет и для инвалидов I группы (ранее такие выплаты назначались ухаживавшим за пенсионерами и инвалидами людям). Согласно пояснительной записке, размер надбавки сегодня составляет 1 200 рублей в месяц.

Инициативой предлагается установить эту надбавку в сумме, равной МРОТ, который в 2026 году вырос до 27 093 рублей.

Отмечается, что надбавка не зависит от того, есть ли кто-то, кто фактически ухаживает за пенсионером, и пенсионеры могут сами распоряжаться деньгами. Вместе с тем законопроект не вводит дополнительных условий для людей, которые ухаживают за пожилыми или инвалидами.

Составители документа считают, что предлагаемая мера позволит улучшить финансовое обеспечение граждан старше 80 лет и инвалидов I группы, а также сохранить возможность продолжать трудовую деятельность для лиц, осуществляющих уход.