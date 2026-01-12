Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
12 января 2026 / 23:40
КОТИРОВКИ
USD
12/01
78.2267
EUR
12/01
92.0938
Новости часа
Торги по продаже аэропорта Домодедово намечены на 20 января Орбан заявил, что Венгрия не будет воевать ради чужих интересов
Москва
12 января 2026 / 23:40
Котировки
USD
12/01
78.2267
0.0000
EUR
12/01
92.0938
0.0000
Власть на Кубе устойчива - политолог
Власть на Кубе устойчива - политолог
12 января 2026 / 19:02
Ситуация для иранского режима очень опасная. Мнение
Ситуация для иранского режима очень опасная. Мнение
12 января 2026 / 18:24
Сирийский режим начинает выдавливать вооруженные отряды курдов
Сирийский режим начинает выдавливать вооруженные отряды курдов
12 января 2026 / 11:36
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Политика / По обе стороны Днестра / Политика и религия
Политика
Санду заявила, что поддержала бы объединение Молдавии с Румынией
12 января 2026 / 20:17
Санду заявила, что поддержала бы объединение Молдавии с Румынией
© Вадим Денисов/ ТАСС

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что отдала бы свой голос за объединение молдавского государства с Румынией, если бы в стране был организован референдум по этому вопросу.

"Если бы был референдум, я бы проголосовала за присоединение к Румынии", - отметила она в интервью британским журналистам. Политик аргументировала свою позицию размерами страны и необходимостью "противостоять России".

"Посмотрите, что сегодня происходит вокруг Молдовы, что происходит в мире. Такой маленькой стране, как Молдова, все сложнее выжить как демократии, как суверенной стране и, разумеется, противостоять России", - указала она.

Вместе с тем Санду признала, что сейчас в Молдавии нет большинства, поддерживающего объединение с Румынией, зато большинство граждан, по ее утверждению, поддерживает присоединение к Евросоюзу, поэтому она считает этот путь "более реалистичным".

Власть на Кубе устойчива - политолог
Власть на Кубе устойчива - политолог
Ситуация для иранского режима очень опасная. Мнение
Ситуация для иранского режима очень опасная. Мнение
Сирийский режим начинает выдавливать вооруженные отряды курдов
Сирийский режим начинает выдавливать вооруженные отряды курдов
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
20:58
Торги по продаже аэропорта Домодедово намечены на 20 января
20:45
Орбан заявил, что Венгрия не будет воевать ради чужих интересов
20:31
Россия не будет принимать участие в Давосском форуме
20:17
Санду заявила, что поддержала бы объединение Молдавии с Румынией
19:59
В Госдуму внесли проект закона об увеличении надбавки к пенсии с 80 лет
19:46
Президент Кубы заявил, что не находится в диалоге с США
19:32
NYT считает Киргизию одним из лучших мест для путешествий в 2026 году
19:15
Трамп вновь назвал себя спасителем Североатлантического альянса
18:59
Серебро опередило Nvidia по рыночной капитализации
18:46
СВР: патриарх Варфоломей нацелен вытеснить русское православие из Балтии
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения