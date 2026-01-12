Санду заявила, что поддержала бы объединение Молдавии с Румынией

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что отдала бы свой голос за объединение молдавского государства с Румынией, если бы в стране был организован референдум по этому вопросу.

"Если бы был референдум, я бы проголосовала за присоединение к Румынии", - отметила она в интервью британским журналистам. Политик аргументировала свою позицию размерами страны и необходимостью "противостоять России".

"Посмотрите, что сегодня происходит вокруг Молдовы, что происходит в мире. Такой маленькой стране, как Молдова, все сложнее выжить как демократии, как суверенной стране и, разумеется, противостоять России", - указала она.

Вместе с тем Санду признала, что сейчас в Молдавии нет большинства, поддерживающего объединение с Румынией, зато большинство граждан, по ее утверждению, поддерживает присоединение к Евросоюзу, поэтому она считает этот путь "более реалистичным".