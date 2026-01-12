Россия не будет принимать участие в Давосском форуме

Делегация России не будет участвовать в 56-й ежегодной сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ), которая традиционно пройдет в швейцарском Давосе в январе. Об этом со ссылкой на пресс-службу посольства РФ в Берне сообщает ТАСС.

"Посольство РФ в Швейцарии не получало от организаторов Всемирного экономического форума в Давосе приглашений российским представителям принять участие в этом мероприятии", - говорится в сообщении.

Ежегодное заседание ВЭФ пройдет в Давосе c 19 по 23 января под лозунгом "Дух диалога". Белый дом подтвердил участие в мероприятии президента США Дональда Трампа.