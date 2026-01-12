Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
12 января 2026 / 19:02
12 января 2026 / 18:24
12 января 2026 / 11:36
Россия не будет принимать участие в Давосском форуме

12 января 2026 / 20:31
12 января 2026 / 20:31
© REUTERS/ Denis Balibouse/ТАСС

Делегация России не будет участвовать в 56-й ежегодной сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ), которая традиционно пройдет в швейцарском Давосе в январе. Об этом со ссылкой на пресс-службу посольства РФ в Берне сообщает ТАСС.

"Посольство РФ в Швейцарии не получало от организаторов Всемирного экономического форума в Давосе приглашений российским представителям принять участие в этом мероприятии", - говорится в сообщении.

Ежегодное заседание ВЭФ пройдет в Давосе c 19 по 23 января под лозунгом "Дух диалога". Белый дом подтвердил участие в мероприятии президента США Дональда Трампа. 

