Экономика
Россия не будет принимать участие в Давосском форуме
12 января 2026 / 20:31
© REUTERS/ Denis Balibouse/ТАСС
Делегация России не будет участвовать в 56-й ежегодной сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ), которая традиционно пройдет в швейцарском Давосе в январе. Об этом со ссылкой на пресс-службу посольства РФ в Берне сообщает ТАСС.
"Посольство РФ в Швейцарии не получало от организаторов Всемирного экономического форума в Давосе приглашений российским представителям принять участие в этом мероприятии", - говорится в сообщении.
Ежегодное заседание ВЭФ пройдет в Давосе c 19 по 23 января под лозунгом "Дух диалога". Белый дом подтвердил участие в мероприятии президента США Дональда Трампа.