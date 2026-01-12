Венгрия усвоила уроки Второй мировой войны и больше не намерена ни с кем воевать ради чужих интересов. На этом акцентировал внимание премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по случаю 83-й годовщины событий, которые вошли в историю его страны как "Донская катастрофа".

12 января 1943 года советские войска начали на Верхнем Дону масштабное наступление, которое повлекло за собой разгромное поражение 2-й венгерской армии. Из 200 тыс. человек, находившихся в ее составе, погибли, были ранены, пропали без вести или были взяты в плен 148 тыс. Хотя они воевали на стороне фашистской Германии, венгерское правительство считает необходимым сохранять о них память.

По словам Орбана, они погибли на войне, которую Венгрия не начинала и выйти из которой у нее не было сил. "Урок усвоен. Венгрия никогда больше не будет воевать ради иностранных интересов", - подчеркнул он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). У нынешней Венгрии есть силы и возможности, чтобы сказать этому "нет", указал глава правительства.

В последние месяцы Орбан не раз отмечал, что лидеры ЕС подталкивают Украину к продолжению военных действий против РФ и стремятся втянуть в этот конфликт все страны сообщества. По мнению Будапешта, это создает угрозу прямого столкновения с Москвой и чревато началом новой мировой войны.