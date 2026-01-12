Торги по продаже аэропорта Домодедово намечены на 20 января

Аукцион по продаже "ДМЕ холдинга", владеющего активами аэропорта Домодедово, а также ряда связанных с аэропортом компаний, намечен на 20 января. Об этом сказано в уведомлении о торгах.

Заявки принимаются в период с 13 до 19 января. Начальная цена составляет 132,266 млрд рублей, задаток - 26,45 млрд рублей.

Договор купли-продажи предполагается заключить в течение пяти дней после подведения итогов аукциона.

В начале месяца глава Росавиации и председатель совета директоров аэропорта Домодедово Дмитрий Ядров сообщал, что аудит аэропорта завершен. Глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что открытый аукцион по приватизации аэропорта пройдет в начале 2026 года, интерес со стороны инвесторов уже есть.

Аэропорт Домодедово перешел под контроль государства летом прошлого года.