Арагчи подтвердил готовность Ирана к переговорам по ядерному досье

Тегеран готов вернуться за стол переговоров по своей ядерной программе, но только при условии отсутствия давления со стороны Вашингтона. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

"Мы готовы сесть за стол переговоров по ядерному досье при условии, что это будет происходить без угроз или диктата", - сказал он телеканалу Al Jazeera.

Вместе с тем Арагчи предупредил о готовности исламской республики к любому развитию событий. "Если США захотят выбрать военный вариант решения проблемы, который они уже испытывали ранее, то мы к этому готовы", - указал он. Иран сегодня еще в большей степени готов к военному противостоянию, чем во время эскалации в июне 2025 года, подчеркнул министр. "Мы готовы ко всем вариантам и надеемся, что Вашингтон сделает мудрый выбор", - добавил он.

29 декабря 2025 года в Тегеране начались протесты торговцев ввиду существенного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов страны. Власти информировали о гибели 38 правоохранителей.

Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против Тегерана. Ожидается, что 13 января ему представят варианты реагирования на события в Иране, включая возможность нанесения ударов по целям внутри страны.

В ночь на 13 июня прошлого года Израиль начал военную операцию против Ирана. США вступили в конфликт через девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам. Режим прекращения огня вступил в силу 24 июня.