В Японии грядут внеочередные парламентские выборы

Андрей Ильяшенко, международный обозреватель

Япония, похоже, вновь готовится к внеочередным парламентским выборам. Обычно нижнюю палату выбирают на 4 года, но последние выборы были чуть более года назад, и ознаменовались утратой правящей коалицией, в которой доминирует Либерально-демократическая партия Японии (ЛДПЯ), большинства в этой ключевой палате парламента. Теперь же консерваторы видимо хотят реванша на волне популярности Санаэ Такаити, первой в истории страны женщины - главы правительства.

Как сообщает 12 января агентство Киодо со ссылкой на источники, Такаити готовится объявить о выборах 23 января т.е. в первый день работы парламента в новом году. В этом случае они могут состояться уже 8 февраля. В качестве варианта рассматривается также 15 февраля. Эти же даты указаны и в циркуляре министерства внутренних дел, который, как сообщает газета «Асахи», разослан всем префектурным избирательным комиссиям. А Хирофуми Ёсимура, глава «Партии возрождения Японии», которая является партнером ЛДПЯ по коалиции, заявил журналистам 11 января, что его партия готова к выборам, поскольку он, встретившись с Такаити 9 января, почувствовал, что до роспуска парламента осталось недолго.

Так что дело, по-видимому, решенное, и все ждут только официальное заявление самой премьерши.

Впрочем, о досрочных выборах в политическом мире Японии заговорили сразу после избрания Такаити на пост премьер-министра в октябре прошлого года. Уже первые замеры популярности показали, что глава правительства имеет весьма высокий рейтинг среди избирателей – около 70 проц. И главное – он сохраняется до сих пор, что, видимо, вызывает в ЛДП соблазн конвертировать популярность Такаити в дополнительные места в нижней – основной - палате парламента.

Причины две.

Все хорошо понимают, что высокий рейтинг - это аванс избирателей, во многом привлеченных как необычностью ситуации, когда страну впервые в истории возглавила женщина, так и довольно яркой манерой Такаити вести дела, особенно с зарубежными лидерами. Однако ключевые проблемы избирателей, страдающих от роста цен и инфляции, нарастающий дипломатический конфликт с КНР и неоднозначное отношение в стране к планам пересмотра военной политики Токио могут сильно подточить народную любовь.

С другой стороны, в повестке дня принятие бюджета на 2026 финансовый год, начинающийся 1 апреля. Ситуация и так осложняется тем, что коалиция не имеет большинства в верхней палате парламента, так что прохождение бюджета в любом случае будет нелегким. Но главное, коалиция из ЛДП и «Партии возрождения Японии» имеет в нижней палате 233 места из 465. Большинство минимальное и крайне хрупкое, особенно с учетом того, что «возрожденцы» в правительство не пошли, видимо, стремясь избежать ответственности за возможные провалы кабинета Такаити.

В этих условиях консерваторы и решили пойти на внеочередные выборы. Пока не поздно. Как пишет газета «Иомиури», Такаити стремится к «сильной экономике» и «ответственному и инициативному управлению государственными финансами» и хочет заручиться поддержкой избирателей в реализации своей экономической программы. Большинство в парламенте также понадобится ей для продвижения идеи пересмотра конституции и других новаций в сфере национальной безопасности.

Хотя оппозиция явно не готова к электоральному гамбиту Такаити, однако шанс у нее есть. Проблема в том, что у самой ЛДПЯ рейтинг популярности болтается вокруг 30 проц. Это немного, но главный козырь консерваторов все же разобщенность ее политических противников. Но это и стимул для мобилизации последних.

Глава основной оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии Ёсихико Нода заявил журналистам 11 января, что роспуск парламента не имеет ни смысла, ни оснований, поскольку это создаст политический вакуум в то время, когда правительство заявляет о намерении бороться с ростом цен. А на следующий день встретился с лидером партии «Комэйто» Тэцуо Сайто. Они договорились сотрудничать в ходе выборов, что предполагает координацию и совместную поддержку кандидатов в одномандатных округах.

Интересно, кстати, как избиратели сейчас отнесутся к популистской партии крайне правого толка «Сансэйто», успех которой на летних выборах в верхнюю палату парламента стал политической сенсацией. Сейчас ее лидер заявляет, что партия намерена получить до 40 мест в нижней палате и уже выдвинула более 60 кандидатов. Это – явный конкурент ЛДПЯ, играющий на том же консервативном поле.

Нельзя исключить и внешнее влияние. Пекин крайне недоволен политикой Такаити по Тайваню, да и в целом в области безопасности с учетом того, что военный бюджет Токио за последние четыре года вырос на 70 % и впервые превысил 9 трлн. иен. КНР уже экстренно ввели в бой очень действенное оружие, объявив об ограничении поставок в Японию редких металлов. Прекращен также ввоз морепродуктов, вводятся нетарифные ограничения на японскую сельхозпродукцию, резко ограничен туризм в Японию. Все это довольно чувствительные меры для многих групп избирателей.

И конечно, в контексте выборов остается нерешенная проблема внутрипартийной коррупции в ЛДПЯ, которая так и не сумела пока отмыться от скандала с теневыми политическими фондами. Собственно этот скандал, равно как и неспособность обуздать рост цен, стала причиной отставки предшественника Такаити.

Так что для популярной премьерши нынешняя предвыборная кампания не обещает быть легкой.