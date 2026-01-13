Политолог Крутаков: США ведут РФ и Украину к договоренностям, выгодным только им самим

США говорят о намерениях участвовать в восстановлении Украины. А, туда, куда приходит американский бизнес, приходит и американский солдат. Это будет означать, что Украина станет такой же управляемой территорией США, как сегодня Венесуэла, а завтра Гренландия.

Любая попытка о чем-то договариваться при посредничестве США напоминает договоренности эпохи Михаила Горбачева. На переговоры и соглашения идет обычно слабая сторона.

Украина в данном случае является способом для Америки ослабить позиции России. США не нужно мирное соглашение, в котором Россия будет выглядеть победителем. Американцы предпочли бы, чтобы все стороны конфликта что-то потеряли, и только они оказались бы в выигрыше.

политолог и публицист Леонид Крутаков

https://rutube.ru/video/a8e5b48b006de561bdf30d95b72836d8/