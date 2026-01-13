Трамп применил пошлины в 25% для сотрудничающих с Ираном стран

Президент США Дональд Трамп применил 25-процентные пошлины в отношении всех стран, сотрудничающих с Ираном. Такое сообщение он опубликовал в Truth Соц. сети.

Согласно публикации, "любая страна, сотрудничающая с Исламской Республикой Иран, будет платить пошлину в размере 25% на все, на любого рода сделки, осуществляемые с США".

Американский лидер отметил, что решение вступает в силу немедленно и пересмотру не подлежит.