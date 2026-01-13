Трамп применил пошлины в 25% для сотрудничающих с Ираном стран

Режим в Иране может пасть только под внешним воздействием. Мнение
13 января 2026 / 12:20
13 января 2026 / 12:13
12 января 2026 / 19:02
13 января 2026 / 10:18
© AP Photo/ Alex Brandon/ТАСС
Президент США Дональд Трамп применил 25-процентные пошлины в отношении всех стран, сотрудничающих с Ираном. Такое сообщение он опубликовал в Truth Соц. сети.
Согласно публикации, "любая страна, сотрудничающая с Исламской Республикой Иран, будет платить пошлину в размере 25% на все, на любого рода сделки, осуществляемые с США".
Американский лидер отметил, что решение вступает в силу немедленно и пересмотру не подлежит.