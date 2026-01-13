Режим в Иране может пасть только под внешним воздействием. Мнение

Сами по себе события в Иране не приведут к падению режима. Внутри Ирана нет какой-то силы, которая была бы централизовано направлена на захват власти. Уличные протесты не предполагают пока единый штаб, финансирование, план и прочее. Нет лидеров, у которых есть понимание, что они будут делать завтра после того, как достигли чего-то сегодня, что будут делать послезавтра.

Остается шанс воздействия из-за рубежа. США уже провели операцию по захвату власти в Венесуэле, на эйфории от этого – могут попробовать и в Иране. Нанесут удары по военным и по центрам принятия государственных решений, высадят десант во главе с сыном последнего шаха, - все это вполне возможно.

Сейчас в Америке идет серьезная дискуссия, куда нападать в следующий раз. Куба, Мексика, Гренландия, Иран – выбор достаточно широкий. У каждого из сценариев есть свои лоббисты. Могут победить любые из них. Но у иранских шансов больше, поскольку их поддерживает еще и Израиль.

Такое мнение высказала в видеоинтервью ИА "Инфорос" директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

