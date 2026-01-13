Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
13 января 2026 / 12:20
13 января 2026 / 12:13
Общество
В России новые генетические тесты для будущих родителей стали бесплатными
13 января 2026 / 10:39
В России новые генетические тесты для будущих родителей стали бесплатными
© Сергей Булкин/ ТАСС

С 2026 года в программу государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи включены генетические тесты на моногенные заболевания (ПГТ-М) и структурные хромосомные перестройки (ПГТ-СП) для граждан РФ, которые желают стать родителями. Об этом заявила главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина в беседе с ТАСС.

"Преимплантационное генетическое тестирование на моногенные заболевания (ПГТ-М) и/или на структурные хромосомные перестройки (ПГТ-СП) проводится в программах вспомогательных репродуктивных технологий, и их рекомендовано назначать пациентам, имеющим высокий риск рождения детей с наследственными заболеваниями. С 2026 года ПГТ-М и ПГТ-СП включены в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи", - сообщила она.

По словам собеседницы агентства, теперь при планировании беременности родители детей с выявленными генетическими заболеваниями в ходе проведения расширенного неонатального скрининга имеют возможность получить медицинскую помощь с использованием ПГТ-М и/или ПГТ-СП в рамках обязательного медицинского страхования.

