Концерн Mercedes-Benz подал заявки на регистрацию товарных знаков в РФ

Немецкий автомобильный концерн Mercedes-Benz, приостановивший поставки машин и их производство в России, намерен зарегистрировать товарный знак "S 600" и два логотипа компании в стране.

Как ранее сообщало агентство ТАСС, заявки на регистрацию были поданы в сентябре 2025 года из Германии от компании "Мерседес-Бенц Груп АГ". Товарные знаки регистрируются по классам №12 и 37 международной классификации товаров и услуг (МКТУ) - автомобили и их составляющие, а также услуги ремонта и технического обслуживания авто, свидетельствуют данные Роспатента.

Вместе с тем в группе компаний "Автодом", владеющей бывшим заводом Mercedes в Подмосковье, отмечали, что регистрация автопроизводителем бренда в Роспатенте необходима для того, чтобы авторские права не были использованы кем-либо и нельзя говорить о том, что это является шагом автоконцерна к возвращению в РФ.

В марте 2022 года концерн объявил о приостановке поставок легковых автомобилей в Россию и их производства на ее территории.