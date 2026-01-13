Европа в 2026: экономические проблемы будут усугубляться

Владимир Блинков, экономический обозреватель

Рейтинги руководителей ведущих стран ЕС - Германии и Франции продемонстрировали в 2025 г. рекорды падения. Это стало следствием системного экономического кризиса, который переживают не только они, но и в целом Евросоюз. По мнению ряда западных экспертов Европа идеологически запуталась в коконе неопределенных ценностей, которые описываются такими лозунгами, как «свобода» и «демократия», но которые никогда не конкретизируются. Ее руководители страдают от высокомерия, считая себя морально превосходящими и поэтому не готовыми учиться у «варваров». Примерно та же ситуация и в Великобритании. Этот тезис подтверждает такой факт - на таком негативном фоне британские политики в конце 2025 г. сосредоточились на обсуждении очередного значительного увеличения социальных расходов, а во Франции - на вопросе о выходе на пенсию в 62 года. Причем экономический застой происходит на фоне роста оборонных бюджетов, где лидирует Германия, а также не прекращающихся межстрановых противоречиях. Так Франция блокирует доступ Великобритании к новому оборонному фонду ЕС, а Париж и Берлин не могут договориться о разработке нового истребителя.

Обострение противоречий и рост оппозиции руководство ряда стран ЕС пытается компенсировать попытками усиления «внешнего военного авторитета». Именно так следует расценивать заявления представителей ряда западноевропейских стран о размещении сил «коалиции желающих» на Украине, которые скорее являются проявлением высокомерия и самонадеянности, попытками создать иллюзию наличия силы и контроля. И только немногие европейские лидеры реально оценивает ситуацию. Например, глава ЕЦБ Кристин Лагард, которая в конце 2025 г. предупредила о мире, «который постепенно исчезает». Но такие персоны слишком немногочисленны, чтобы что-то изменить.

В итоге Европа сама себя привела к упадку. Политика нулевых выбросов подорвала конкурентоспособность предприятий, а бюрократические препоны мешают их развитию. Европейские фирмы проигрывают американским и китайским и этот процесс, по мнению ряда специалистов, будет продолжаться в 2026 г. Спасти «континент» в нынешней ситуации, по мнению Чжу Пин Чана (Szu Ping Chan) и Ганса ван Лювен (Hans van Leeuwen) может только полномасштабный кризис, который как считают они не за горами. Причем вред Европе наносит не только дешевый импорт из Китая, но и высокие цены на энергоносители, а также то, что учредитель компании Ineos Рэтклифф назвал «безумными правилами», ставшими настоящей карой для европейских компаний т.к. они разоряют промышленность. Так что, хотя Макрон любит обвинять во всех бедах Европы Китай, ее упадок - дело рук нынешнего руководства Европы. Именно при их нахождении во власти Европа отстала от Китая и США практически по всем показателям: инвестициям, созданию компаний, НИОКР и т.д. Например, если 2000 г. Европа подала 27% заявок на патенты во всем мире, то в 2025 г. заняла только 4-е место. Сейчас Китай получает больше патентов, чем ЕС и США вместе взятые. Из-за падения конкурентоспособности по сравнению с китайскими и американскими марками упал спрос на продукцию европейского автопрома. Высокие пошлины ограничили продажи в США, российского рынка европейские производители лишили себя сами.

И хотя в Брюсселе утверждают, что смотрят вперед, на отрасли будущего - искусственный интеллект, робототехнику, цифровые услуги и оборону, бывший глава ЕЦБ Марио Драги в своем докладе о перспективах конкурентоспособности ЕС, нарисовал значительно более мрачную картину как раз в этих областях. Он отметил, что за последние два десятилетия приоритеты расходов США на НИОКР сместились из автомобильной и фармацевтической промышленности в компании по разработке программного и аппаратного обеспечения, а затем в цифровой сектор, Европа же застряла на НИОКР в автомобильном секторе. Начал отставать и ее фармацевтический сектор, когда то лидировавший в мире. Производители лекарств в Европе тратят недостаточно средств на НИОКР и сейчас из 10 самых продаваемых биологических препаратов в Европе только два выведены на рынок компаниями из ЕС, а шесть - американскими. По оценкам Драги блоку необходимо увеличить расходы на 800 млрд евро в год, так как в противном случае США и Китай оставят его далеко позади. Он призвал руководство ЕС увеличить инвестиции в инновации, облегчать процесс слияний, устранять волокиту и бюрократию, и облегчать работу трансграничного бизнеса.

Но руководству ЕК и ведущих стран похоже не до этого, главное - удовлетворение политических амбиций, помощь Украине. В итоге, ЕС расходуют на НИОКР 2,2% от ВВП, а в США этот показатель 3,5%, в Южной Корее - 5%. Но дело не только в этом. Технологические компании барахтаются в хитросплетениях закона о цифровых услугах, закона о цифровых ранках, закона об искусственном интеллекте, закона о данных, закона об устойчивости к угрозам кибербезопасности и т.д. В сфере технологий действуют более 100 законов и нормативных актов, за соблюдением которых следят более 80 различных ведомств. В итоге за последние 15 лет около трети основанных в Европе «единорогов» (стартапы, оценочная стоимость которых перевалила за млрд долл.) переместилась за границу, главным образом в США.

В качестве примера можно привести солнечную энергетику. На рубеже веков Германия была мировым лидером в разработке и производстве фотоэлектрических элементов. Однако руководство ЕС умудрился разбазарить это лидерство. Сейчас собственные солнечные панели на ее рынке вытеснены китайскими из-за высокой стоимости. И история повторяется в сфере электромобилей. Китайский автогигант BYD и другие автопроизводители из Поднебесной усилили контроль не только над внутренним рынком, но стали активно выходить на европейский рынок со своими конкурентными ценами. И пока Брюссель отреагировал на это единственным известным ему способом – новыми мерами регулирования. А это, как считает директор берлинского исследовательского института IGES Андреа Бьясуччи, сильно снижает конкурентоспособность предприятий, ведет к высокому уровню безработицы среди молодежи и «широко распространенной неприязни к принципу заслуг, предпринимательству и процветанию». Около 3 трлн евро капитала в Европе, по его мнению, распределены неэффективно. Так что проблема не в деньгах, а в отсутствии видения, продуманного объединения и целенаправленного управления программами.

Позиция европейских руководителей в отношении вооруженного конфликта на Украине привела к качественным сдвигам в области цен на энергоносители. В новой ситуации больше всех выиграл Китай, пользующийся дешевой российской нефтью, в то время как цены на энергоносители в Европе резко выросли, а конкурентоспособность ее продукции по сравнению с китайской снизилась. Но руководство Евросоюза никак не может очнуться от воинственного безумия и возобновить диалог с Россией. Так, что перспективы неутешительны, учитывая «зацикленность» нынешних европейских лидеров на идее повышения политической роли Европы, а не на продвижении политики, которая могла бы вернуть блоку статус экономического центра силы. На таком фоне заявление Трампа о Европе как об «увядающей группе стран во главе со слабыми людьми», кажутся вполне обоснованными…