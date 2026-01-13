После смерти младенцев в новокузнецком роддоме завели еще одно дело

Второе уголовное дело - о халатности - возбуждено после смерти девяти младенцев в роддоме Новокузнецка Кемеровской области. Об этом со ссылкой на следственное управление СК РФ по региону сообщает ТАСС.

Следственные органы Следственного комитета РФ по Кемеровской области - Кузбассу возбудили уголовное дело по факту гибели "новорожденных в роддоме Новокузнецка по признакам преступления", которое предусмотрено частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и частью 3 статьи 293 УК РФ (халатность), сказано в сообщении.

Уточняется, что смерть младенцев подтвердили. В настоящее время допрашиваются должностные лица медучреждения.

Согласно материалам следствия, в январе 2026 года в Новокузнецком родильном доме №1 скончались девять новорожденных детей.