Белый дом опубликовал фото Трампа на фоне карты Гренландии

Белый дом разместил в соцсети X фотографию президента США Дональда Трампа, смотрящего в окна своего кабинета, за которыми находится большая карта Гренландии.

"Нажмите, чтобы следить за ситуацией", - сказано в сообщении к фото.

Ранее Трамп не раз отмечал, что Гренландия должна присоединиться к Соединенным Штатам. В интервью телеканалу NBC News в мае прошлого года он не исключил применение силы для решения вопроса с Гренландией.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт 7 января текущего года заявила, что американский лидер активно обсуждает с подчиненными возможность покупки острова.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор, согласно которому США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.