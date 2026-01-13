Российский рынок акций снижается на открытии основных торгов

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 13 января отметился снижением, свидетельствуют данные торгов. Курс юаня к рублю демонстрирует рост.

По состоянии на 10:00 мск, индексы Московской биржи и РТС снижались на 0,29% и торговались на уровне 2 694,01 и 1 077,11 пункта соответственно. Курс юаня рос на 2,45 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,284 рубля.

К 10:17 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение до 2 693,36 пункта (-0,32%), индекс РТС составлял 1 076,88 пункта (-0,32%). Вместе с тем курс китайской валюты рос на 1,4 копейки и составлял 11,274 рубля.