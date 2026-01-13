Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Общество
Общество
Маск заявил о намерении добиваться опеки над ребенком после заявлений его матери
13 января 2026 / 12:15
Маск заявил о намерении добиваться опеки над ребенком после заявлений его матери
© AP Photo/ Susan Walsh/ТАСС

Американский предприниматель Илон Маск заявил о намерении подать иск о полной опеке над своим годовалым ребенком после заявлений его матери, писательницы Эшли Сент-Клэр о поддержке трансгендерного перехода.

"Сегодня я подам заявление на полную опеку, учитывая ее высказывания, предполагающие, что она может осуществить трансгендерный переход в отношении годовалого мальчика", - указал он в соцсети Х, комментируя пост матери ребенка, в котором она якобы высказалась в поддержку трансгендеров.

В апреле прошлого года Маск сообщил, что передал Эшли Сент-Клэр, матери своего предполагаемого 13-го ребенка, $2,5 млн и будет выплачивать ей по $500 тыс. ежегодно. Сент-Клэр является бывшей сотрудницей принадлежащей Маску компании Neuralink: она занимала там пост руководителя отдела по работе с клиентами. В феврале 2025 года она заявила, что пять месяцев назад родила от миллиардера ребенка и призвала журналистов не вторгаться в их личную жизнь. 

