Маск заявил о намерении добиваться опеки над ребенком после заявлений его матери

Американский предприниматель Илон Маск заявил о намерении подать иск о полной опеке над своим годовалым ребенком после заявлений его матери, писательницы Эшли Сент-Клэр о поддержке трансгендерного перехода.

"Сегодня я подам заявление на полную опеку, учитывая ее высказывания, предполагающие, что она может осуществить трансгендерный переход в отношении годовалого мальчика", - указал он в соцсети Х, комментируя пост матери ребенка, в котором она якобы высказалась в поддержку трансгендеров.

В апреле прошлого года Маск сообщил, что передал Эшли Сент-Клэр, матери своего предполагаемого 13-го ребенка, $2,5 млн и будет выплачивать ей по $500 тыс. ежегодно. Сент-Клэр является бывшей сотрудницей принадлежащей Маску компании Neuralink: она занимала там пост руководителя отдела по работе с клиентами. В феврале 2025 года она заявила, что пять месяцев назад родила от миллиардера ребенка и призвала журналистов не вторгаться в их личную жизнь.