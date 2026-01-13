Гренландия – это не про собачьи упряжки, а про российские ракеты

В начале 2026 года США усилили давление на Данию и Гренландию. 5 января Трамп заявил, что остров необходим Соединенным Штатам "с точки зрения национальной безопасности", так как воды вокруг него "заполнены российскими и китайскими кораблями", а Дания не может обеспечить его защиту самостоятельно. Вице-президент США Джей Ди Вэнс так же заявил, что Гренландия играет критически важную роль для безопасности США. По его словам, значение острова выходит за рамки региональной безопасности и напрямую связано с глобальной архитектурой обороны.

6 января Белый дом в письменном заявлении, предоставленном агентству Reuters, подчеркнул, комментируя планы в отношении Гренландии, что "применение Вооруженных сил США всегда является вариантом действий, доступным главнокомандующему", то есть Трампу. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уточнила 7 января, что Трамп активно обсуждает с подчиненными возможность покупки острова.

Помимо покупки острова и военного сценария, это могут быть предложения со стороны Вашингтона, от которых, как пишет немецкая газета Welt, местному населению "будет сложно отказаться". По данным СМИ, американские чиновники обсуждают возможность осуществления единовременных выплат жителям Гренландии, чтобы убедить их "отделиться от Дании и присоединиться к Соединенным Штатам". Согласно Reuters, речь идет о суммах от $10 тыс. до $100 тыс. на человека. Кроме того, в США рассматривается возможность заключения с Гренландией договора о свободной ассоциации, дающего США доступ к территории и ресурсам в обмен на финансовую поддержку и социальные программы (до сих пор такие соглашения заключались только с независимыми государствами, в частности с Микронезией, Маршалловыми Островами и Палау). По сообщениям датских СМИ, американцы уже запустили тайные операции по оказанию влияния на гренландцев, датская разведслужба констатировала, что территория Гренландии стала целью кампаний информационного воздействия.

Белый дом 13 января опубликовал в сети «X» многозначительную фотографию Трампа, смотрящего в окна своего кабинета, за которыми размещена большая карта Гренландии. "Нажмите, чтобы следить за ситуацией", - говорится в сопровождающем фотографию сообщении.

Днем ранее член Палаты представителей Конгресса США Рэнди Файн (республиканец от штата Флорида) представил законопроект, предусматривающий аннексию Вашингтоном Гренландии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на его сайте. Американский президент получает полномочия "принять необходимые меры, в том числе добиваться переговоров с Королевством Дания, с целью аннексии Гренландии или присоединения ее иным путем в качестве территории США". Предполагается, что Гренландия после этого будет считаться американским штатом.

По утверждению Файна, законопроект нацелен на "защиту национальных интересов США в Арктике и на противодействие растущим угрозам со стороны Китая и России".

Политический аналитик Павел Шипилин отмечает в этой связи, что «к поползновениям Трампа в отношении Гренландии следует относиться со всей серьезностью. Дело в том, что если посмотреть карту Северного полушария, мы обнаружим, что, если Гренландия станет американской, это будет угрожать российской безопасности. Это Северный морской путь и это возможность реагировать России на действия США, поскольку траектории российских ракет проходят через Северный полюс. А если Гренландия станет американской, то положение России осложнится. Все это не пустая бравада Трампа, а вполне продуманная американская политика, которая является попыткой опять вознести США на пьедестал гегемона. Понятно, что экономически Китай является главным конкурентом США и все внимание перенесено на восток Азии, но, тем не менее, они пытаются застолбить еще и Гренландию, чтобы парировать российский потенциальный ответ по США. Поэтому положение серьезное, и вроде бы это разборки внутри НАТО, и Россия пока наблюдает за этим, но уверен, что Россия будет принимать адекватные меры, если карта западного полушария изменится. А она, скорее всего, изменится и эти изменения для нас не очень приятны».

Эксперт подчеркнул, что «купить, завоевать, аннексировать Гренландию - все это возможно. Самое главное для США - результат. А результат это создание большого количества американских баз в Гренландии, где будут размещены средства радиоэлектронной борьбы, средства ПРО и ПВО. Поэтому какой механизм будет применен, это уже не так важно, это детали. А главное, какой будет результат, а результат будет однозначный, Гренландия будет американской. Это приведет, может быть даже к разрушению НАТО, но НАТО Трампа сейчас особо не беспокоит, у него две главные задачи – это нейтрализация Китая и нейтрализация России».