Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
13 января 2026 / 14:58
КОТИРОВКИ
USD
13/01
78.7913
EUR
13/01
91.9668
Новости часа
Не стоит преувеличивать интересы КНР и Латамерике. Мнение Цена нефти Brent впервые с 18 ноября 2025 года поднялась выше $65 за баррель
Москва
13 января 2026 / 14:58
Котировки
USD
13/01
78.7913
0.0000
EUR
13/01
91.9668
0.0000
Не стоит преувеличивать интересы КНР и Латамерике. Мнение
Не стоит преувеличивать интересы КНР и Латамерике. Мнение
13 января 2026 / 14:25
Режим в Иране может пасть только под внешним воздействием. Мнение
Режим в Иране может пасть только под внешним воздействием. Мнение
13 января 2026 / 12:20
Политолог Крутаков: США ведут РФ и Украину к договоренностям, выгодным только им самим
Политолог Крутаков: США ведут РФ и Украину к договоренностям, выгодным только им самим
13 января 2026 / 12:13
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Россия / Политика / Украина сегодня / Подрывная деятельность против России
Политика
Небензя обратил внимание на избирательную слепоту Гутерриша в отношении действий ВСУ
13 января 2026 / 12:30
Небензя обратил внимание на избирательную слепоту Гутерриша в отношении действий ВСУ
© AP Photo/ Sergei Grits/ТАСС

Постпред РФ при ООН Василий Небензя раскритиковал администрацию Секретариата международной организации за неспособность квалифицировать удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирным объектам как теракты.

"Нас не устает поражать ставшая нормой молчаливая реакция со стороны международного сообщества, в первую очередь, генсека ООН. Уход от четкой квалификации таких действий как террористических актов и списывание этого на неподтвержденные факты означает отказ от базовых принципов международного гуманитарного права", - сказал он в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине, созванном по инициативе стран Запада.

Российский дипломат обратил внимание на двойные стандарты в заявлениях генсека ООН Антониу Гутерриша и его пресс-секретаря Стефана Дюжаррика. По его словам, когда РФ задействует силы против украинской военной инфраструктуры, это влечет за собой "бурю эмоций" и однозначные комментарии. "Такая избирательная слепота, к сожалению, характерна для руководства секретариата ООН", - заключил Небензя. 

Не стоит преувеличивать интересы КНР и Латамерике. Мнение
Не стоит преувеличивать интересы КНР и Латамерике. Мнение
Режим в Иране может пасть только под внешним воздействием. Мнение
Режим в Иране может пасть только под внешним воздействием. Мнение
Политолог Крутаков: США ведут РФ и Украину к договоренностям, выгодным только им самим
Политолог Крутаков: США ведут РФ и Украину к договоренностям, выгодным только им самим
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
13:15
Цена нефти Brent впервые с 18 ноября 2025 года поднялась выше $65 за баррель
12:59
ЛДПР предложила создать во всех регионах комиссии по защите прав педагогов
12:44
МО РФ назвало пораженные "Орешником" цели на Украине
12:30
Небензя обратил внимание на избирательную слепоту Гутерриша в отношении действий ВСУ
12:15
Маск заявил о намерении добиваться опеки над ребенком после заявлений его матери
11:59
Концерн Mercedes-Benz подал заявки на регистрацию товарных знаков в РФ
11:57
Российский рынок акций снижается на открытии основных торгов
11:40
Белый дом опубликовал фото Трампа на фоне карты Гренландии
11:20
После смерти младенцев в новокузнецком роддоме завели еще одно дело
10:39
В России новые генетические тесты для будущих родителей стали бесплатными
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения