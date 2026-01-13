Постпред РФ при ООН Василий Небензя раскритиковал администрацию Секретариата международной организации за неспособность квалифицировать удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирным объектам как теракты.

"Нас не устает поражать ставшая нормой молчаливая реакция со стороны международного сообщества, в первую очередь, генсека ООН. Уход от четкой квалификации таких действий как террористических актов и списывание этого на неподтвержденные факты означает отказ от базовых принципов международного гуманитарного права", - сказал он в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине, созванном по инициативе стран Запада.

Российский дипломат обратил внимание на двойные стандарты в заявлениях генсека ООН Антониу Гутерриша и его пресс-секретаря Стефана Дюжаррика. По его словам, когда РФ задействует силы против украинской военной инфраструктуры, это влечет за собой "бурю эмоций" и однозначные комментарии. "Такая избирательная слепота, к сожалению, характерна для руководства секретариата ООН", - заключил Небензя.