Безопасность
МО РФ назвало пораженные "Орешником" цели на Украине
13 января 2026 / 12:44
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Российские ВС ударом ракетного комплекса "Орешник" вывели 9 января из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Согласно данным, подтвержденным несколькими независимыми источниками, в результате нанесения в ночь на 9 января Вооруженными силами РФ удара с применением подвижного грунтового ракетного комплекса "Орешник" выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, на указанном предприятии осуществлялось обслуживание и ремонт авиационной техники ВС Украины, в том числе переданных западными странами самолетов МиГ-29 и F-16.