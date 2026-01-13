Российские ВС ударом ракетного комплекса "Орешник" вывели 9 января из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Согласно данным, подтвержденным несколькими независимыми источниками, в результате нанесения в ночь на 9 января Вооруженными силами РФ удара с применением подвижного грунтового ракетного комплекса "Орешник" выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, на указанном предприятии осуществлялось обслуживание и ремонт авиационной техники ВС Украины, в том числе переданных западными странами самолетов МиГ-29 и F-16.