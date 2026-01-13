Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
13 января 2026 / 14:25
13 января 2026 / 12:20
13 января 2026 / 12:13
Общество
Общество
ЛДПР предложила создать во всех регионах комиссии по защите прав педагогов
13 января 2026 / 12:59
ЛДПР предложила создать во всех регионах комиссии по защите прав педагогов
© Артем Геодакян/ ТАСС

Депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким подготовили проект закона о создании в каждом регионе РФ независимых комиссий по защите прав педагогов. Об этом со ссылкой на документ, который будет представлен на рассмотрение Госдумы 13 января, сообщает ТАСС.

"Речь идет о внешней, профессиональной инстанции, куда педагог сможет обратиться за реальной защитой от травли, давления и незаконного увольнения", - пояснил в этой связи Слуцкий.

Инициативой предлагается внести изменения в закон "Об образовании в РФ". Комиссии будут независимыми от школ, колледжей и вузов. Педагоги смогут обращаться туда, если столкнутся с грубостью, оскорблениями или другими неправомерными действиями со стороны учеников или их родителей, а также если считают, что руководитель неправомерно применяет дисциплинарные меры.

Предполагается, что комиссия будет рассматривать жалобы, принимать обязательные для исполнения решения, передавать материалы в прокуратуру и другие органы, а также давать рекомендации по наказаниям для учеников.

По мнению авторов, законопроект позволит обеспечить педагогам надежную защиту прав и законных интересов, укрепить их профессиональный авторитет и социальный статус. 

