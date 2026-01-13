Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Цена нефти Brent впервые с 18 ноября 2025 года поднялась выше $65 за баррель
13 января 2026 / 13:15
Цена нефти Brent впервые с 18 ноября 2025 года поднялась выше $65 за баррель
© Егор Алеев/ ТАСС

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2026 года на бирже ICE в Лондоне поднялась выше $65 за баррель впервые с 18 ноября 2025 года.

По состоянию на 12:35 мск, стоимость нефти Brent демонстрировала рост на 1,85% и торговалась на уровне $65,05 за баррель.

К 12:50 мск Brent замедлил рост до $65,03 за баррель (+1,82%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в феврале 2026 года рос на 1,97% и находился на отметке в $60,67 за баррель, свидетельствуют данные площадки.

