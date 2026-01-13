Не стоит преувеличивать интересы КНР и Латамерике. Мнение

Страны Латинской Америки являются суверенными странами и обладают правом самостоятельно выбирать торговых партнеров. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя стремление США контролировать экспорт венесуэльской нефти. Страны Латинской Америки являются суверенными независимыми государствами и обладают правом самостоятельно выбирать торговых партнеров", - отметила она.

Американский лидер Дональд Трамп заявил 3 января, что не ожидает каких-либо проблем в отношениях между США и Китаем после операции Вашингтона против Каракаса, поскольку поставки нефти в КНР из Венесуэлы будут продолжены. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News. На вопрос о возможных трудностях между Вашингтоном и Пекином глава американской администрации ответил: "Я ничего об этом не знаю, но у меня очень хорошие отношения с председателем [КНР] Си [Цзиньпином], и проблемы не будет. Они будут получать нефть".

Вместе с тем глава Белого дома подчеркнул, что США после проведения операции против Венесуэлы "не могут рисковать" тем, что "кто-то еще установит контроль" в стране. Он не уточнил, что именно имеет в виду, но заверил, что в этом случае США "придется снова" принять силовые меры. "Мы снова можем это сделать. Никто нас не остановит", - сказал Трамп.

В стратегии национальной безопасности США 2025 года, Латинская Америка обозначена как ключевой регион, где США стремятся восстановить доминирование в рамках обновлённой «доктрины Монро». Документ провозглашал Западное полушарие «исключительной зоной интересов» США и указывал на необходимость противодействия проникновению туда других держав, в том числе Китая. Присутствие там КНР воспринимается в США как угроза национальным интересам.

Заместитель главного редактора журнала «Проблемы Дальнего востока», главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Островский отмечает в этой связи, что «венесуэльская нефть не играет большой роли в китайском импорте углеводородов. Главные поставщики нефти для Китая – это Россия и Саудовская Аравия. Да, Китаю нужно сейчас много нефти - 750 млн. тонн в год. Но что касается венесуэльской нефти, то у нее было два недостатка: она «тяжелая», и это является негативной характеристикой для большинства нефтеперерабатывающих заводов Китая; и второй момент - очень длинный маршрут доставки нефти из Венесуэлы в Китай. Пока в Никарагуа тот канал, который Китай планирует создать, не готов. Поэтому сейчас транспортировка нефти из Венесуэлы - это долго и дорого. Так что я не думаю, что Китай очень сильно пострадает от того, что у Китая будет уменьшена доля венесуэльской нефти».

По мнению эксперта, в целом «доля Китая в экономике Латинской Америки не такая большая. Если посмотреть на китайские проекты «Пояс и путь» и «Шелковый путь 21-го века», то она минимальна. В структуре внешней торговли Китая доля Латинской Америки тоже не велика. Поэтому экономическое давление США на Китай в этом регионе хотя и будет, но, с другой стороны, Латинская Америка для Китая не самый главный инвестиционный и торговый партнер. Поэтому на Китае это сильно не скажется. У Китая основные партнеры в АТР, в Евразии и даже в США, но не в Латинской Америке».