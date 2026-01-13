Даванков призвал упростить регистрацию автотюнинга

Улучшения конструкции автомобиля (автотюнинг) должны быть максимально легализованы, если не сказываются на безопасности дорожного движения. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") в беседе с ТАСС.

По его словам, бывает тюнинг, превращающий автомобиль во "что-то инопланетное", но в остальных случаях это просто улучшение деталей и заводских характеристик".

"Если это не влияет на безопасность на дороге, то я думаю, что нужно упрощать все возможности регистрации для таких автомобилей", - указал Даванков.

Он отметил, что в этой сфере достаточно "фильтра здравого смысла и безопасности на дорогах". "Если это не мешает безопасности, можно спокойно разрешать автотюнинг. А сейчас они все прячутся по гаражам, выезжают только ночью. Это влечет за собой еще и повышение уровня бытовой коррупции", - добавил парламентарий.

Некоторое время назад "Новые люди" вносили в Госдуму проект закона об отмене штрафов за тонировку и тюнинг автомобилей.