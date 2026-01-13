Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
13 января 2026 / 16:29
КОТИРОВКИ
USD
13/01
78.7913
EUR
13/01
91.9668
Новости часа
Миронов предложил компенсировать стоимость лекарств дороже 10% от доходов граждан Не стоит преувеличивать интересы КНР и Латамерике. Мнение
Москва
13 января 2026 / 16:29
Котировки
USD
13/01
78.7913
0.0000
EUR
13/01
91.9668
0.0000
Не стоит преувеличивать интересы КНР и Латамерике. Мнение
Не стоит преувеличивать интересы КНР и Латамерике. Мнение
13 января 2026 / 14:25
Режим в Иране может пасть только под внешним воздействием. Мнение
Режим в Иране может пасть только под внешним воздействием. Мнение
13 января 2026 / 12:20
Политолог Крутаков: США ведут РФ и Украину к договоренностям, выгодным только им самим
Политолог Крутаков: США ведут РФ и Украину к договоренностям, выгодным только им самим
13 января 2026 / 12:13
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Россия / Общество / Мир моторов / Политика и религия
Общество
Даванков призвал упростить регистрацию автотюнинга
13 января 2026 / 13:31
Даванков призвал упростить регистрацию автотюнинга
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Улучшения конструкции автомобиля (автотюнинг) должны быть максимально легализованы, если не сказываются на безопасности дорожного движения. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") в беседе с ТАСС.

По его словам, бывает тюнинг, превращающий автомобиль во "что-то инопланетное", но в остальных случаях это просто улучшение деталей и заводских характеристик".

"Если это не влияет на безопасность на дороге, то я думаю, что нужно упрощать все возможности регистрации для таких автомобилей", - указал Даванков.

Он отметил, что в этой сфере достаточно "фильтра здравого смысла и безопасности на дорогах". "Если это не мешает безопасности, можно спокойно разрешать автотюнинг. А сейчас они все прячутся по гаражам, выезжают только ночью. Это влечет за собой еще и повышение уровня бытовой коррупции", - добавил парламентарий.

Некоторое время назад "Новые люди" вносили в Госдуму проект закона об отмене штрафов за тонировку и тюнинг автомобилей. 

Не стоит преувеличивать интересы КНР и Латамерике. Мнение
Не стоит преувеличивать интересы КНР и Латамерике. Мнение
Режим в Иране может пасть только под внешним воздействием. Мнение
Режим в Иране может пасть только под внешним воздействием. Мнение
Политолог Крутаков: США ведут РФ и Украину к договоренностям, выгодным только им самим
Политолог Крутаков: США ведут РФ и Украину к договоренностям, выгодным только им самим
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
14:30
Миронов предложил компенсировать стоимость лекарств дороже 10% от доходов граждан
14:14
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 207 беспилотников ВСУ
13:59
Медведев указал, что "был прав" по поводу быстрых планов США на Гренландию
13:44
ВЦИОМ: 66% жителей России считают отцовство трудной работой
13:31
Даванков призвал упростить регистрацию автотюнинга
13:15
Цена нефти Brent впервые с 18 ноября 2025 года поднялась выше $65 за баррель
12:59
ЛДПР предложила создать во всех регионах комиссии по защите прав педагогов
12:44
МО РФ назвало пораженные "Орешником" цели на Украине
12:30
Небензя обратил внимание на избирательную слепоту Гутерриша в отношении действий ВСУ
12:15
Маск заявил о намерении добиваться опеки над ребенком после заявлений его матери
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения