ВЦИОМ: 66% жителей России считают отцовство трудной работой

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, две трети российских граждан (66%) считают роль отца в семье трудной работой.

Как отмечается, "66% россиян считают отцовство трудной работой, аналогичным образом о материнстве ранее высказывались 86%".

Согласно сообщению в Telegram-канале ВЦИОМ, для респондентов хороший отец - это уже не просто кормилец, а эмоционально вовлеченный родитель. Большинство участников исследования (72%) заявили, что их собственные отцы принимали активное участие в воспитании.

Вместе с тем аналитики обращают внимание на переосмысление роли мужчины в семье. Сегодня общество ожидает от отца активного участия в жизни ребенка наравне с матерью, выполнения роли воспитателя и авторитетного наставника.