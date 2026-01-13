Не стоит преувеличивать интересы КНР и Латамерике. Мнение
13 января 2026 / 14:25
Режим в Иране может пасть только под внешним воздействием. Мнение
13 января 2026 / 12:20
Политолог Крутаков: США ведут РФ и Украину к договоренностям, выгодным только им самим
13 января 2026 / 12:13
Общество
ВЦИОМ: 66% жителей России считают отцовство трудной работой
13 января 2026 / 13:44
© Роман Соколов/ ТАСС
Согласно результатам исследования ВЦИОМ, две трети российских граждан (66%) считают роль отца в семье трудной работой.
Как отмечается, "66% россиян считают отцовство трудной работой, аналогичным образом о материнстве ранее высказывались 86%".
Согласно сообщению в Telegram-канале ВЦИОМ, для респондентов хороший отец - это уже не просто кормилец, а эмоционально вовлеченный родитель. Большинство участников исследования (72%) заявили, что их собственные отцы принимали активное участие в воспитании.
Вместе с тем аналитики обращают внимание на переосмысление роли мужчины в семье. Сегодня общество ожидает от отца активного участия в жизни ребенка наравне с матерью, выполнения роли воспитателя и авторитетного наставника.