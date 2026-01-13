Медведев указал, что "был прав" по поводу быстрых планов США на Гренландию

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обратил внимание, что "был прав" по поводу оперативных планов Соединенных Штатов по захвату Гренландии.

"Я был прав: законопроект об "аннексии Гренландии и предоставлении статуса штата" США внесли в американский Конгресс. По информации Fox New, его внес конгрессмен-республиканец Рэнди Файн", - указал политик в соцсети Max.

Ранее Медведев в ироничном ключе рекомендовал президенту США Дональду Трампу "торопиться" с захватом Гренландии, пока она не решила провести референдум о присоединении к РФ.

Трамп не раз заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. В ходе своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать, пригрозив Дании торговыми пошлинами в случае отказа. Датский премьер-министр Метте Фредериксен отвергает эти притязания, акцентируя, что остров является частью королевства.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.