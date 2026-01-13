Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
13 января 2026 / 14:25
13 января 2026 / 12:20
13 января 2026 / 12:13
/ Россия / Политика / США: после империи / Трамп 2.0
Политика
Медведев указал, что "был прав" по поводу быстрых планов США на Гренландию
13 января 2026 / 13:59
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обратил внимание, что "был прав" по поводу оперативных планов Соединенных Штатов по захвату Гренландии.

"Я был прав: законопроект об "аннексии Гренландии и предоставлении статуса штата" США внесли в американский Конгресс. По информации Fox New, его внес конгрессмен-республиканец Рэнди Файн", - указал политик в соцсети Max.

Ранее Медведев в ироничном ключе рекомендовал президенту США Дональду Трампу "торопиться" с захватом Гренландии, пока она не решила провести референдум о присоединении к РФ.

Трамп не раз заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. В ходе своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать, пригрозив Дании торговыми пошлинами в случае отказа. Датский премьер-министр Метте Фредериксен отвергает эти притязания, акцентируя, что остров является частью королевства.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии. 

