Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 207 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 11 управляемых авиабомб и 207 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 11 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 207 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 108 665 беспилотников, 645 зенитных ракетных комплексов, 27 085 танков и других боевых бронемашин, 1 640 боевых машин реактивных систем залпового огня, 32 538 орудий полевой артиллерии и минометов, 51 609 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.