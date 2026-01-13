Миронов предложил компенсировать стоимость лекарств дороже 10% от доходов граждан

Председатель партии "Справедливая Россия" призвал принять проект закона фракции о денежной компенсации за покупку лекарств, превышающих 10% от доходов россиян.

"Необходимо принять законопроект нашей фракции о том, чтобы государство компенсировало гражданам расходы на приобретение лекарств, которые превышают 10% их доходов. Призываю правительство и думское большинство поддержать инициативы нашей партии", - отметил он в беседе с ТАСС.

Миронов обратил внимание, что жители страны начали экономить на лекарствах, пытаясь найти более дешевые и менее качественные аналоги. Это происходит в условиях роста цен на препараты и падения доходов населения, подчеркнул он.

По словам депутата, "Справедливая Россия" уже много лет отмечает важность ограничения или даже отмены торговых наценок на некоторые лекарства. Вместе с тем цены на жизненно важные препараты, которые закупает государство по фиксированной стоимости, необходимо заморозить на год, указал он.

"Если этого не сделать, то от экономии на лекарствах люди перейдут к отказу от них. Это грозит самыми тяжелыми последствиями для миллионов граждан и страны в целом", - подытожил политик.