/ Дальнее зарубежье / Интеграция / Многополярный мир / Саммит G7
Интеграция
Kyodo: государства G7 условились сократить зависимость от редкоземов из Китая
13 января 2026 / 14:45
Kyodo: государства G7 условились сократить зависимость от редкоземов из Китая
© David MAREUIL/ Anadolu Agency/ Getty Images/ТАСС

Государства Группы семи (G7) условились сократить зависимость от Китая в отношении поставок редкоземельных минералов. Об этом заявила по итогам переговоров глав минфинов "семерки" министр финансов Японии Сацуки Катаяма, сообщает агентство Kyodo.

Вместе с тем Катаяма изложила своим коллегам позицию Токио в связи с примененным Китаем эмбарго на экспорт в Японию товаров двойного назначения. Некоторое время назад премьер страны Санаэ Такаити охарактеризовала такое решение как неприемлемое. В Министерстве коммерции КНР информировали о том, что эмбарго вводится с 6 января на поставки товаров двойного назначения "для военных целей и для любых других целей, способствующих укреплению военной мощи".

Японские СМИ также отмечали, что ряд китайских государственных компаний уведомил своих японских партнеров, что не будет заключать с ними новые контракты на поставки редкоземельных элементов.

Отношения двух стран обострились после того, как Такаити в ноябре прошлого года заявила в парламенте, что возможный военный кризис у Тайваня будет представлять "экзистенциальную угрозу", способную вынудить Токио воспользоваться военной силой в соответствии с "правом на коллективную самооборону". Это повлекло резкое недовольство Пекина, воспринявшего слова премьера как открытую угрозу и вмешательство в свои внутренние дела.

Китай еще в 2025 году ввел некоторые экономические санкции в отношении Японии, ограничил с ней контакты на различных уровнях и рекомендовал своим гражданам воздерживаться от поездок в эту страну. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, США и саму Японию, Тайвань - это неотъемлемая часть КНР, один из ее регионов. 

