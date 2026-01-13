Онищенко назвал возможную причину гибели младенцев в новокузнецком роддоме

Гибель детей в новокузнецком роддоме могла наступить в результате заражения бактериальной инфекцией. Такое мнение выразил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Сказать, что это какая-то вирусная инфекция, ну, я вряд ли допущу такую возможность. Потому что мог бы быть один случай, два, даже три. Судя по скорости и по такому количеству трагических жертв, это, безусловно, прежде всего, бактериальная инфекция", - сказал он в беседе с ТАСС.

Онищенко подчеркнул, что, очевидно, были нарушения в медучреждении, такие как нарушение системного контроля за состоянием персонала, несвоевременная мойка. Отягощающим обстоятельством мог послужить и праздничный период, когда в роддоме работал только дежурный персонал, добавил он.