Выборы в парламент Венгрии намечены на 12 апреля

Выборы в парламент Венгрии, по итогам которых будет сформировано новое правительство страны, намечены на 12 апреля. Об этом заявил венгерский президент Тамаш Шуйок.

"В соответствии с положениями конституции и закона о выборах я принял решение о проведении выборов депутатов Государственного собрания Венгрии в 2026 году. Голосование состоится 12 апреля 2026 года. Одним из основополагающих принципов демократии является право на свободные выборы. Я призываю всех реализовать это право", - приводит слова президента его пресс-служба.

Сейчас в избирательной кампании в Венгрии начинается заключительный этап. Возглавляемая премьер-министром Виктором Орбаном правящая партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" и ее младшие партнеры - христианские демократы - находятся в противостоянии с оппозиционной партией "Тиса". Ее лидером является бывший правительственный чиновник Петер Мадьяр, пользующийся поддержкой руководства ЕС.

На прошлых выборах в 2022 году ФИДЕС вместе с христианскими демократами получила в парламенте 135 мест из 199, что позволило Орбану сохранить за собой пост премьера еще на четыре года. Он находится на этом посту с 2010 года, а до этого занимал его в 1998-2002 годах - в общей сложности дольше, чем любой другой европейский политик. 10 января съезд ФИДЕС вновь избрал его своим кандидатом на должность главы правительства на предстоящих выборах.