Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
13 января 2026 / 18:01
КОТИРОВКИ
USD
13/01
78.7913
EUR
13/01
91.9668
Новости часа
Генштаб Британии обозначил условие для отправки своих военных на Украину Euractiv: Евросоюз может представить 20-й пакет санкций против России к 24 февраля
Москва
13 января 2026 / 18:01
Котировки
USD
13/01
78.7913
0.0000
EUR
13/01
91.9668
0.0000
Не стоит преувеличивать интересы КНР и Латамерике. Мнение
Не стоит преувеличивать интересы КНР и Латамерике. Мнение
13 января 2026 / 14:25
Режим в Иране может пасть только под внешним воздействием. Мнение
Режим в Иране может пасть только под внешним воздействием. Мнение
13 января 2026 / 12:20
Политолог Крутаков: США ведут РФ и Украину к договоренностям, выгодным только им самим
Политолог Крутаков: США ведут РФ и Украину к договоренностям, выгодным только им самим
13 января 2026 / 12:13
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Россия / Политика / Русский мир / Политика и религия
Политика
Володин заявил, что новым правилом стал мир без правил
13 января 2026 / 15:32
Володин заявил, что новым правилом стал мир без правил
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание, что в мире сегодня попираются принципы международного права, которые были достигнуты по итогам Второй мировой войны. 

"Видим, как перечеркиваются принципы международного права, достигнутые, зафиксированные после Второй мировой войны. Новым правилом стал мир без правил. Это влечет за собой огромные проблемы и напряженность", - отметил он.

Володин заявил о необходимости развивать диалог с парламентами других стран и при этом "постараться сделать все возможное для того, чтобы страны осознали, к чему может привести такое пренебрежение к вопросам и поддержанию глобальной безопасности". 

Не стоит преувеличивать интересы КНР и Латамерике. Мнение
Не стоит преувеличивать интересы КНР и Латамерике. Мнение
Режим в Иране может пасть только под внешним воздействием. Мнение
Режим в Иране может пасть только под внешним воздействием. Мнение
Политолог Крутаков: США ведут РФ и Украину к договоренностям, выгодным только им самим
Политолог Крутаков: США ведут РФ и Украину к договоренностям, выгодным только им самим
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
16:59
Генштаб Британии обозначил условие для отправки своих военных на Украину
16:45
Euractiv: Евросоюз может представить 20-й пакет санкций против России к 24 февраля
16:31
Алаудинов уверен, что Кадыров преподал бы урок любому при попытке его захватить
16:15
В Германии антисловом 2025 года выбрано понятие "спецфонд"
15:57
Президент РФ сменил посла в Мавритании
15:45
Российские ВС атаковали объекты энергетики и ВПК Украины
15:32
Володин заявил, что новым правилом стал мир без правил
15:16
Выборы в парламент Венгрии намечены на 12 апреля
14:59
Онищенко назвал возможную причину гибели младенцев в новокузнецком роддоме
14:45
Kyodo: государства G7 условились сократить зависимость от редкоземов из Китая
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения