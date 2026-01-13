Володин заявил, что новым правилом стал мир без правил

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание, что в мире сегодня попираются принципы международного права, которые были достигнуты по итогам Второй мировой войны.

"Видим, как перечеркиваются принципы международного права, достигнутые, зафиксированные после Второй мировой войны. Новым правилом стал мир без правил. Это влечет за собой огромные проблемы и напряженность", - отметил он.

Володин заявил о необходимости развивать диалог с парламентами других стран и при этом "постараться сделать все возможное для того, чтобы страны осознали, к чему может привести такое пренебрежение к вопросам и поддержанию глобальной безопасности".