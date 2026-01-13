Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
/ Россия / Безопасность / Украина сегодня / СВО
Безопасность
Российские ВС атаковали объекты энергетики и ВПК Украины
13 января 2026 / 15:45
Российские ВС атаковали объекты энергетики и ВПК Украины
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Российские войска в качестве ответа на террористические атаки Киева нанесли массированный удар по объектам энергетики, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также предприятиям военно-промышленного комплекса. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

В ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам на территории РФ ночью 13 января российские ВС нанесли массированный удар "высокоточным оружием наземного базирования" и БПЛА по объектам энергетической инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ, а также предприятиям ВПК Украины.

Подчеркивается, что цели удара были достигнуты. "Все назначенные объекты поражены", - говорится в сообщении. 

Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
