Президент РФ сменил посла в Мавритании

Президент России Владимир Путин подписал указ о смене российского посла в Мавритании. Вместо Бориса Жилко этот пост занял Алексей Маленко.

"Назначить Маленко Алексея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Исламской Республике Мавритании", - следует из текста документа.

70-летний Борис Жилко возглавлял представительство РФ в этой африканской стране с 2021 года. 56-летний Алексей Маленко, выпускник Института стран Азии и Африки МГУ, также с 2021 года возглавлял российское генконсульство в Кейптауне, ЮАР.