Не стоит преувеличивать интересы КНР и Латамерике. Мнение
13 января 2026 / 14:25
Режим в Иране может пасть только под внешним воздействием. Мнение
13 января 2026 / 12:20
Политолог Крутаков: США ведут РФ и Украину к договоренностям, выгодным только им самим
13 января 2026 / 12:13
Политика
Президент РФ сменил посла в Мавритании
13 января 2026 / 15:57
© Официальный сайт МИД РФ/ТАСС
Президент России Владимир Путин подписал указ о смене российского посла в Мавритании. Вместо Бориса Жилко этот пост занял Алексей Маленко.
"Назначить Маленко Алексея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Исламской Республике Мавритании", - следует из текста документа.
70-летний Борис Жилко возглавлял представительство РФ в этой африканской стране с 2021 года. 56-летний Алексей Маленко, выпускник Института стран Азии и Африки МГУ, также с 2021 года возглавлял российское генконсульство в Кейптауне, ЮАР.