Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
13 января 2026 / 18:01
КОТИРОВКИ
USD
13/01
78.7913
EUR
13/01
91.9668
Новости часа
Генштаб Британии обозначил условие для отправки своих военных на Украину Euractiv: Евросоюз может представить 20-й пакет санкций против России к 24 февраля
Москва
13 января 2026 / 18:01
Котировки
USD
13/01
78.7913
0.0000
EUR
13/01
91.9668
0.0000
Не стоит преувеличивать интересы КНР и Латамерике. Мнение
Не стоит преувеличивать интересы КНР и Латамерике. Мнение
13 января 2026 / 14:25
Режим в Иране может пасть только под внешним воздействием. Мнение
Режим в Иране может пасть только под внешним воздействием. Мнение
13 января 2026 / 12:20
Политолог Крутаков: США ведут РФ и Украину к договоренностям, выгодным только им самим
Политолог Крутаков: США ведут РФ и Украину к договоренностям, выгодным только им самим
13 января 2026 / 12:13
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Россия / Политика / Многополярный мир / Политика и религия
Политика
Президент РФ сменил посла в Мавритании
13 января 2026 / 15:57
Президент РФ сменил посла в Мавритании
© Официальный сайт МИД РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал указ о смене российского посла в Мавритании. Вместо Бориса Жилко этот пост занял Алексей Маленко.

"Назначить Маленко Алексея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Исламской Республике Мавритании", - следует из текста документа.

70-летний Борис Жилко возглавлял представительство РФ в этой африканской стране с 2021 года. 56-летний Алексей Маленко, выпускник Института стран Азии и Африки МГУ, также с 2021 года возглавлял российское генконсульство в Кейптауне, ЮАР. 

Не стоит преувеличивать интересы КНР и Латамерике. Мнение
Не стоит преувеличивать интересы КНР и Латамерике. Мнение
Режим в Иране может пасть только под внешним воздействием. Мнение
Режим в Иране может пасть только под внешним воздействием. Мнение
Политолог Крутаков: США ведут РФ и Украину к договоренностям, выгодным только им самим
Политолог Крутаков: США ведут РФ и Украину к договоренностям, выгодным только им самим
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
16:59
Генштаб Британии обозначил условие для отправки своих военных на Украину
16:45
Euractiv: Евросоюз может представить 20-й пакет санкций против России к 24 февраля
16:31
Алаудинов уверен, что Кадыров преподал бы урок любому при попытке его захватить
16:15
В Германии антисловом 2025 года выбрано понятие "спецфонд"
15:57
Президент РФ сменил посла в Мавритании
15:45
Российские ВС атаковали объекты энергетики и ВПК Украины
15:32
Володин заявил, что новым правилом стал мир без правил
15:16
Выборы в парламент Венгрии намечены на 12 апреля
14:59
Онищенко назвал возможную причину гибели младенцев в новокузнецком роддоме
14:45
Kyodo: государства G7 условились сократить зависимость от редкоземов из Китая
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения