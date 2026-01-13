"Антисловом 2025 года" в Германии стало понятие "спецфонд". Об этом информировало агентство DPA, ссылаясь на жюри ежегодного конкурса.

Как отмечается, употребление слова "спецфонд", изначально заимствованного из терминологии экономики и права, в публичной дискуссии скрывает то, что, собственно говоря, под ним подразумевается - это увеличение задолженности. В прошлом году оно часто применялось при обсуждении тем усиления обороноспособности ФРГ, развития инвестиционных программ и проблемы госдолга.

"Антислово года" ежегодно выбирается с 1991 года. Его выбор изначально осуществляло Общество немецкого языка в Висбадене, однако затем было учреждено специальное независимое жюри, которое объявляет слова, противоречащие принципам демократии, уважения человеческого достоинства либо дискриминирующие отдельные общественные группы.

Антисловом 2024 года в Германии было выбрано понятие "бионемец", которое, по утверждению жюри, дискриминирует жителей ФРГ, не являющихся этническими немцами.