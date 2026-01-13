Алаудинов уверен, что Кадыров преподал бы урок любому при попытке его захватить

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров без проблем показал бы, какой должна быть реакция на попытку захвата политических лидеров. Соответствующую точку зрения выразил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

Ранее СМИ приводили слова Владимира Зеленского о том, что в отношении главы Чечни стоит провести операцию по аналогии с захватом президента Венесуэлы Николаса Мадуро и доставить Кадырова в США.

"Я так думаю, что вряд ли кто-то из Чечни улетел бы, это раз", - сказал Алаудинов на видео в Telegram-канале.

Он отметил, что Кадыров, который "вечно недоволен тем, что его не отпускают на СВО", преподал бы урок попытавшимся его захватить, сделав в случае проведения подобной операции "все как положено".

"Почему-то Зеленскому так сильно мешает Кадыров. А вы не думаете, почему? Потому что Рамзан Ахматович это и есть как раз, тот человек, который никогда не сдастся, не будет махать вслед вертолетам, которые могут прилететь, куда бы они не прилетели в нашу страну, а будет биться до конца", - подчеркнул генерал-лейтенант.