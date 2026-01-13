Не стоит преувеличивать интересы КНР и Латамерике. Мнение
13 января 2026 / 14:25
Режим в Иране может пасть только под внешним воздействием. Мнение
13 января 2026 / 12:20
Политолог Крутаков: США ведут РФ и Украину к договоренностям, выгодным только им самим
13 января 2026 / 12:13
Политика
Euractiv: Евросоюз может представить 20-й пакет санкций против России к 24 февраля
13 января 2026 / 16:45
© AP Photo/ Virginia Mayo/ТАСС
Европейский союз может представить новый, 20-й пакет санкций против России к 24 февраля. Об этом информировал портал Euractiv, ссылаясь на неназванного дипломата.
Сообщается, что Финляндия и Швеция призывают Еврокомиссию запретить экспорт предметов роскоши в Россию и обслуживание российских нефтяных танкеров, а также сократить квоты сообщества на импорт российских удобрений.
Некоторое время назад издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов писало о том, что Евросоюз начнет разработку 20-го пакета антироссийских санкций в начале 2026 года.