Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
13 января 2026 / 18:02
КОТИРОВКИ
USD
13/01
78.7913
EUR
13/01
91.9668
Новости часа
Генштаб Британии обозначил условие для отправки своих военных на Украину Euractiv: Евросоюз может представить 20-й пакет санкций против России к 24 февраля
Москва
13 января 2026 / 18:02
Котировки
USD
13/01
78.7913
0.0000
EUR
13/01
91.9668
0.0000
Не стоит преувеличивать интересы КНР и Латамерике. Мнение
Не стоит преувеличивать интересы КНР и Латамерике. Мнение
13 января 2026 / 14:25
Режим в Иране может пасть только под внешним воздействием. Мнение
Режим в Иране может пасть только под внешним воздействием. Мнение
13 января 2026 / 12:20
Политолог Крутаков: США ведут РФ и Украину к договоренностям, выгодным только им самим
Политолог Крутаков: США ведут РФ и Украину к договоренностям, выгодным только им самим
13 января 2026 / 12:13
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Евроведение / Антироссийские санкции
Политика
Euractiv: Евросоюз может представить 20-й пакет санкций против России к 24 февраля
13 января 2026 / 16:45
Euractiv: Евросоюз может представить 20-й пакет санкций против России к 24 февраля
© AP Photo/ Virginia Mayo/ТАСС

Европейский союз может представить новый, 20-й пакет санкций против России к 24 февраля. Об этом информировал портал Euractiv, ссылаясь на неназванного дипломата.

Сообщается, что Финляндия и Швеция призывают Еврокомиссию запретить экспорт предметов роскоши в Россию и обслуживание российских нефтяных танкеров, а также сократить квоты сообщества на импорт российских удобрений.

Некоторое время назад издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов писало о том, что Евросоюз начнет разработку 20-го пакета антироссийских санкций в начале 2026 года. 

Не стоит преувеличивать интересы КНР и Латамерике. Мнение
Не стоит преувеличивать интересы КНР и Латамерике. Мнение
Режим в Иране может пасть только под внешним воздействием. Мнение
Режим в Иране может пасть только под внешним воздействием. Мнение
Политолог Крутаков: США ведут РФ и Украину к договоренностям, выгодным только им самим
Политолог Крутаков: США ведут РФ и Украину к договоренностям, выгодным только им самим
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
16:59
Генштаб Британии обозначил условие для отправки своих военных на Украину
16:45
Euractiv: Евросоюз может представить 20-й пакет санкций против России к 24 февраля
16:31
Алаудинов уверен, что Кадыров преподал бы урок любому при попытке его захватить
16:15
В Германии антисловом 2025 года выбрано понятие "спецфонд"
15:57
Президент РФ сменил посла в Мавритании
15:45
Российские ВС атаковали объекты энергетики и ВПК Украины
15:32
Володин заявил, что новым правилом стал мир без правил
15:16
Выборы в парламент Венгрии намечены на 12 апреля
14:59
Онищенко назвал возможную причину гибели младенцев в новокузнецком роддоме
14:45
Kyodo: государства G7 условились сократить зависимость от редкоземов из Китая
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения