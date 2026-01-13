Euractiv: Евросоюз может представить 20-й пакет санкций против России к 24 февраля

Европейский союз может представить новый, 20-й пакет санкций против России к 24 февраля. Об этом информировал портал Euractiv, ссылаясь на неназванного дипломата.

Сообщается, что Финляндия и Швеция призывают Еврокомиссию запретить экспорт предметов роскоши в Россию и обслуживание российских нефтяных танкеров, а также сократить квоты сообщества на импорт российских удобрений.

Некоторое время назад издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов писало о том, что Евросоюз начнет разработку 20-го пакета антироссийских санкций в начале 2026 года.