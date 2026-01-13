Генштаб Британии обозначил условие для отправки своих военных на Украину

Начальник Штаба обороны Вооруженных сил Великобритании маршал авиации Ричард Найтон заявил, что не отправит военных на Украину в случае завершения конфликта, если не будет уверен в их безопасности, передает телеканал Sky News.

"Задача военного командования при принятии решений при поддержке министров заключается в том, чтобы оценить уровень опасности и убедиться, что преимущества от развертывания войск перевешивают любые возможные риски", - ответил он на вопрос депутата Палаты общин парламента от Консервативной партии Джесси Нормана о гарантиях безопасности для британских военных в случае их отправки на Украину.

Найтон также обратил внимание, что "в условиях реальной оперативной обстановки не бывает нулевого риска", цитирует его телеканал.