Американская компания SpaceX нацелена воплотить в жизнь технологии, которыми обладали герои фантастического телесериала "Звездный путь" (Star Trek). Об этом заявил глава организации Илон Маск, выступая на базе космодрома Starbase в Техасе.

"Мы хотим, чтобы "Звездный путь" стал реальностью. В какой-то момент научная фантастика становится просто научным фактом, и корабли начинают путешествовать в космосе, большие корабли с людьми отправляются на другие планеты, в конечном итоге путешествуя за пределы нашей солнечной системы", - указал миллиардер.

Он отметил, что в SpaceX желают иметь "футуристические космические корабли с большим числом людей на борту, путешествующих в места, в которых никогда не бывали".