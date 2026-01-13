Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Не стоит преувеличивать интересы КНР и Латамерике. Мнение

13 января 2026 / 14:25
13 января 2026 / 14:25
Режим в Иране может пасть только под внешним воздействием. Мнение

13 января 2026 / 12:20
13 января 2026 / 12:20
Политолог Крутаков: США ведут РФ и Украину к договоренностям, выгодным только им самим

13 января 2026 / 12:13
13 января 2026 / 12:13
Технологии
Маск заявил, что желает с помощью SpaceX воплотить "Звездный путь"
13 января 2026 / 17:15
© AP Photo/ Susan Walsh/ТАСС

Американская компания SpaceX нацелена воплотить в жизнь технологии, которыми обладали герои фантастического телесериала "Звездный путь" (Star Trek). Об этом заявил глава организации Илон Маск, выступая на базе космодрома Starbase в Техасе.

"Мы хотим, чтобы "Звездный путь" стал реальностью. В какой-то момент научная фантастика становится просто научным фактом, и корабли начинают путешествовать в космосе, большие корабли с людьми отправляются на другие планеты, в конечном итоге путешествуя за пределы нашей солнечной системы", - указал миллиардер.

Он отметил, что в SpaceX желают иметь "футуристические космические корабли с большим числом людей на борту, путешествующих в места, в которых никогда не бывали".

