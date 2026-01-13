Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
13 января 2026 / 14:25
13 января 2026 / 12:20
13 января 2026 / 12:13
Банк России готовит к выпуску инвестиционные монеты "Георгий Победоносец"
13 января 2026 / 17:30
© Официальный Telegram-канал ЦБ РФ/ТАСС

Банк России 14 января выпустит в обращение инвестиционные монеты "Георгий Победоносец" в серебре и золоте. Об этом сказано в пресс-релизе регулятора.

Монета номиналом 3 рубля изготовлена из серебра 999 пробы, имеет форму круга диаметром 39 мм. Монета номиналом 50 рублей выполнена из золота 999 пробы, имеет форму круга диаметром 22,6 мм.

Монеты изготовлены качеством "анциркулейтед". Тираж каждой - до 1 млн штук. 

Отмечается, что выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений. 

