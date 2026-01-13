Мирошник: жертвами ударов ВСУ в новогодние каникулы стали 45 россиян

В результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским субъектам в новогодние каникулы погибли 45 человек, включая 3 детей. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

"С 1 по 11 января 2026 года от действий ВСУ пострадали по меньшей мере 152 мирных жителя: ранения получили 107 человек, в том числе 8 несовершеннолетних, погибли 45 гражданских жителей, в том числе 3 детей. Чаще всего вооруженные формирования использовали ударные БПЛА различных модификаций, позволяющие совершать преднамеренные атаки на гражданское население", - рассказал он.

По словам собеседника агентства, в начале года украинские войска совершили несколько "террористических атак" против мирного населения России. Он выделил "варварский удар" по кафе и отелю в Хорлах Херсонской области, жертвами которого стали 29 мирных жителей, в том числе двое детей, удар по авто в Тарасовке Херсонской области, в результате чего погибла шестилетняя девочка, а также массированный налет дронов на Воронеж и ракетный удар по энергоподстанции в Белгородской области.

"Наибольшему числу обстрелов и дронных атак украинских нацистов подверглись гражданские объекты в Белгородской, Херсонской и Курской областях", - добавил Мирошник. За новогодние каникулы ВСУ выпустили по территории РФ не менее 4,1 тыс. различных боеприпасов, подчеркнул он.