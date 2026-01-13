Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
13 января 2026 / 19:33
КОТИРОВКИ
USD
13/01
78.7913
EUR
13/01
91.9668
Новости часа
Трамп поставил на паузу все контакты с официальными лицами Ирана Цена серебра вновь обновила исторический максимум
Москва
13 января 2026 / 19:33
Котировки
USD
13/01
78.7913
0.0000
EUR
13/01
91.9668
0.0000
Не стоит преувеличивать интересы КНР и Латамерике. Мнение
Не стоит преувеличивать интересы КНР и Латамерике. Мнение
13 января 2026 / 14:25
Режим в Иране может пасть только под внешним воздействием. Мнение
Режим в Иране может пасть только под внешним воздействием. Мнение
13 января 2026 / 12:20
Политолог Крутаков: США ведут РФ и Украину к договоренностям, выгодным только им самим
Политолог Крутаков: США ведут РФ и Украину к договоренностям, выгодным только им самим
13 января 2026 / 12:13
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Экономика / Бизнес и финансы / Политика и религия
Экономика
Цена серебра вновь обновила исторический максимум
13 января 2026 / 17:59
Цена серебра вновь обновила исторический максимум
© Юрий Смитюк/ ТАСС

Цена фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) вновь обновила исторический максимум, поднявшись выше $89 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 15:59 мск, стоимость серебра демонстрировала рост на 1,27% и торговалась на уровне $86,17 за тройскую унцию. К 16:11 мск цена на драгметалл ускорила рост до $87,045 за тройскую унцию (+2,3%).

На 17:13 мск стоимость серебра росла на 3,92% и составляла $88,43 за тройскую унцию. К 17:47 мск серебро ускорило рост до $89,155 за тройскую унцию (+4,78%). Вместе с тем фьючерс на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex находился на отметке в $4 642,8 за тройскую унцию (+0,61%).

В понедельник рыночная капитализация серебра превысила стоимость американской компании Nvidia. Так, серебро расположилось на втором месте по капитализации, уступая золоту, следует из данных портала Companiesmarketcap. 

Не стоит преувеличивать интересы КНР и Латамерике. Мнение
Не стоит преувеличивать интересы КНР и Латамерике. Мнение
Режим в Иране может пасть только под внешним воздействием. Мнение
Режим в Иране может пасть только под внешним воздействием. Мнение
Политолог Крутаков: США ведут РФ и Украину к договоренностям, выгодным только им самим
Политолог Крутаков: США ведут РФ и Украину к договоренностям, выгодным только им самим
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
18:14
Трамп поставил на паузу все контакты с официальными лицами Ирана
17:59
Цена серебра вновь обновила исторический максимум
17:44
Мирошник: жертвами ударов ВСУ в новогодние каникулы стали 45 россиян
17:30
Банк России готовит к выпуску инвестиционные монеты "Георгий Победоносец"
17:15
Маск заявил, что желает с помощью SpaceX воплотить "Звездный путь"
16:59
Генштаб Британии обозначил условие для отправки своих военных на Украину
16:45
Euractiv: Евросоюз может представить 20-й пакет санкций против России к 24 февраля
16:31
Алаудинов уверен, что Кадыров преподал бы урок любому при попытке его захватить
16:15
В Германии антисловом 2025 года выбрано понятие "спецфонд"
15:57
Президент РФ сменил посла в Мавритании
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения