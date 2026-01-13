Цена серебра вновь обновила исторический максимум

Цена фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) вновь обновила исторический максимум, поднявшись выше $89 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 15:59 мск, стоимость серебра демонстрировала рост на 1,27% и торговалась на уровне $86,17 за тройскую унцию. К 16:11 мск цена на драгметалл ускорила рост до $87,045 за тройскую унцию (+2,3%).

На 17:13 мск стоимость серебра росла на 3,92% и составляла $88,43 за тройскую унцию. К 17:47 мск серебро ускорило рост до $89,155 за тройскую унцию (+4,78%). Вместе с тем фьючерс на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex находился на отметке в $4 642,8 за тройскую унцию (+0,61%).

В понедельник рыночная капитализация серебра превысила стоимость американской компании Nvidia. Так, серебро расположилось на втором месте по капитализации, уступая золоту, следует из данных портала Companiesmarketcap.