Трамп поставил на паузу все контакты с официальными лицами Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение ограничить все контакты с официальными лицами Ирана до прекращения применения силы в отношении участников антиправительственных выступлений.

"Иранские патриоты, продолжайте протестовать - захватывайте свои учреждения! Сохраните имена убийц и насильников. Они заплатят за это высокую цену", - указал американский лидер в Truth Соц. сети.

"Я отменил все встречи с иранскими официальными лицами до тех пор, пока не прекратятся бессмысленные убийства протестующих. Помощь уже в пути. Сделаем Иран снова великим", - отметил Трамп.