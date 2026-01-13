Не стоит преувеличивать интересы КНР и Латамерике. Мнение
Трамп поставил на паузу все контакты с официальными лицами Ирана
13 января 2026 / 18:14
© AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson/ТАСС
Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение ограничить все контакты с официальными лицами Ирана до прекращения применения силы в отношении участников антиправительственных выступлений.
"Иранские патриоты, продолжайте протестовать - захватывайте свои учреждения! Сохраните имена убийц и насильников. Они заплатят за это высокую цену", - указал американский лидер в Truth Соц. сети.
"Я отменил все встречи с иранскими официальными лицами до тех пор, пока не прекратятся бессмысленные убийства протестующих. Помощь уже в пути. Сделаем Иран снова великим", - отметил Трамп.