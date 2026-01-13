Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Политика
Политика
Каллас: Евросоюз не откажется от отношений с США, несмотря на их ухудшение
13 января 2026 / 18:30
Каллас: Евросоюз не откажется от отношений с США, несмотря на их ухудшение
© AP Photo/ Pascal Bastien/ТАСС

Связи Европы и США ослабли, однако Евросоюз не готов откатиться "в трансатлантических отношениях на 80 лет назад". С таким заявлением выступила глава европейской дипломатии Кая Каллас в ходе пресс-конференции в рамках визита в Берлин.

"Соединенные Штаты - это незаменимый союзник Европы. Наши отношения сегодня не в лучшем состоянии", - отметила Каллас.

Она выразила уверенность, что Европа не желает "отскочить в трансатлантических отношениях на 80 лет назад". При решении всех международных проблем "США и ЕС сильнее вместе", подчеркнула глава евродипломатии, в частности, призвав к работе с Вашингтоном по Гренландии.

