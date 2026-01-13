Не стоит преувеличивать интересы КНР и Латамерике. Мнение
13 января 2026 / 14:25
Режим в Иране может пасть только под внешним воздействием. Мнение
13 января 2026 / 12:20
Политолог Крутаков: США ведут РФ и Украину к договоренностям, выгодным только им самим
13 января 2026 / 12:13
Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1 275 военных
13 января 2026 / 18:45
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили более 1 275 военных. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили более 185 солдат, в зоне группировки "Запад" - до 190. В результате действий группировок "Южная" и "Центр" потери ВСУ составили свыше 165 и до 400 военнослужащих соответственно. Кроме того, украинские войска потеряли более 270 солдат в зоне группировки "Восток" и до 65 военных в зоне ответственности группировки "Днепр", указали в МО РФ.