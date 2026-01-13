The Daily Beast: Рубио носил туфли не по размеру из-за насмешек Трампа

Госсекретарь США Марко Рубио был вынужден носить подаренные президентом Дональдом Трампом туфли на несколько размеров больше из-за насмешек со стороны главы Белого дома. Об этом информировал портал The Daily Beast.

По информации газеты The New York Times, которая ранее взяла интервью у американского лидера, Рубио и вице-президент США Джей Ди Вэнс присутствовали при беседе и "похвастались туфлями, подаренными" Трампом. The Daily Beast обращает внимание, что обновка госсекретаря США, который был ранее замечен в новых туфлях на Капитолийском холме, где общался с лидером демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чаком Шумером, оказалась заметно не по размеру.

В декабре на праздничном мероприятии Вэнс сообщил, что президент подверг критике их с Рубио выбор обуви в ходе "важного совещания", которое затем было прервано для изучения обувного каталога. После этого вице-президент и госсекретарь получили в подарок от Трампа по четыре пары туфель. Вэнс отметил, что президент уточнил их размеры обуви, а когда еще один присутствовавший на встрече чиновник заметил, что носит обувь маленького размера, американский лидер допустил в его адрес насмешки.

"Знаете, о мужчине многое можно сказать по размеру его обуви", - процитировал шутку Трампа вице-президент.