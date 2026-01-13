Украинская столица практически полностью обесточена. Об этом информировало издание "Страна".

Сообщается, что к настоящему времени все потребители обесточены либо полностью, либо частично. Горожане публикуют в соцсетях видео из квартир, где нет ни света, ни отопления. Издание указывает, что у некоторых жителей столицы нет электричества уже пятые сутки.

В Киеве в условиях длительных отключений электричества также продолжают закрываться супермаркеты. По данным "Страны", у супермаркетов, которые еще продолжают работать, уже скопились очереди.

Днем ранее издание "Инсайдер" отмечало, что крупные торговые сети Киева начали закрывать свои магазины из-за проблем с электроснабжением. Генераторы, от которых запитывают оборудование супермаркетов, не выдерживают нагрузки. Аналогичная ситуация наблюдается и в Киевской области.

Проблемы с электроснабжением в Киеве и области начались с конца прошлого года из-за серьезных повреждений объектов энергетики в столичном регионе. 9 января мэр столицы Виталий Кличко призвал население по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением, уточнив, что на тот момент половина многоквартирных домов осталась без отопления.

Во вторник Кличко констатировал ухудшение ситуации с электроснабжением в городе, дефицит ощущается даже для обеспечения потребностей критической инфраструктуры. Из-за нехватки электроэнергии в районах правобережья приостановлено движение трамваев и троллейбусов.

По информации ТАСС, электричество в Киеве появляется на два-три часа в сутки, отопление и водоснабжение работают с перебоями.