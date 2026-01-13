Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
13 января 2026 / 22:36
КОТИРОВКИ
USD
13/01
78.7913
EUR
13/01
91.9668
Новости часа
Премьер Грузии считает поразительными слова Санду об объединении Молдавии и Румынии В Таганроге при атаке ВСУ погибла женщина
Москва
13 января 2026 / 22:36
Котировки
USD
13/01
78.7913
0.0000
EUR
13/01
91.9668
0.0000
Не стоит преувеличивать интересы КНР и Латамерике. Мнение
Не стоит преувеличивать интересы КНР и Латамерике. Мнение
13 января 2026 / 14:25
Режим в Иране может пасть только под внешним воздействием. Мнение
Режим в Иране может пасть только под внешним воздействием. Мнение
13 января 2026 / 12:20
Политолог Крутаков: США ведут РФ и Украину к договоренностям, выгодным только им самим
Политолог Крутаков: США ведут РФ и Украину к договоренностям, выгодным только им самим
13 января 2026 / 12:13
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Общество / Украина сегодня / Политика и религия
Общество
"Страна" сообщила о практически полном блэкауте в Киеве
13 января 2026 / 19:17
"Страна" сообщила о практически полном блэкауте в Киеве
© Paula Bronstein/ Getty Images/ТАСС

Украинская столица практически полностью обесточена. Об этом информировало издание "Страна".

Сообщается, что к настоящему времени все потребители обесточены либо полностью, либо частично. Горожане публикуют в соцсетях видео из квартир, где нет ни света, ни отопления. Издание указывает, что у некоторых жителей столицы нет электричества уже пятые сутки.

В Киеве в условиях длительных отключений электричества также продолжают закрываться супермаркеты. По данным "Страны", у супермаркетов, которые еще продолжают работать, уже скопились очереди.

Днем ранее издание "Инсайдер" отмечало, что крупные торговые сети Киева начали закрывать свои магазины из-за проблем с электроснабжением. Генераторы, от которых запитывают оборудование супермаркетов, не выдерживают нагрузки. Аналогичная ситуация наблюдается и в Киевской области. 

Проблемы с электроснабжением в Киеве и области начались с конца прошлого года из-за серьезных повреждений объектов энергетики в столичном регионе. 9 января мэр столицы Виталий Кличко призвал население по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением, уточнив, что на тот момент половина многоквартирных домов осталась без отопления. 

Во вторник Кличко констатировал ухудшение ситуации с электроснабжением в городе, дефицит ощущается даже для обеспечения потребностей критической инфраструктуры. Из-за нехватки электроэнергии в районах правобережья приостановлено движение трамваев и троллейбусов. 

По информации ТАСС, электричество в Киеве появляется на два-три часа в сутки, отопление и водоснабжение работают с перебоями. 

Не стоит преувеличивать интересы КНР и Латамерике. Мнение
Не стоит преувеличивать интересы КНР и Латамерике. Мнение
Режим в Иране может пасть только под внешним воздействием. Мнение
Режим в Иране может пасть только под внешним воздействием. Мнение
Политолог Крутаков: США ведут РФ и Украину к договоренностям, выгодным только им самим
Политолог Крутаков: США ведут РФ и Украину к договоренностям, выгодным только им самим
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
20:15
Премьер Грузии считает поразительными слова Санду об объединении Молдавии и Румынии
19:59
В Таганроге при атаке ВСУ погибла женщина
19:45
Гренландия не желает быть частью США и выбирает оставаться с Данией
19:29
Уровень рождаемости во Франции опустился до минимума с 1944 года
19:17
"Страна" сообщила о практически полном блэкауте в Киеве
18:57
The Daily Beast: Рубио носил туфли не по размеру из-за насмешек Трампа
18:45
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1 275 военных
18:30
Каллас: Евросоюз не откажется от отношений с США, несмотря на их ухудшение
18:14
Трамп поставил на паузу все контакты с официальными лицами Ирана
17:59
Цена серебра вновь обновила исторический максимум
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения